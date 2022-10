Lineker: «Spero che i calciatori omesessuali facciano coming-out in Qatar». Le parole dell’ex calciatore

Gary Lineker ha dichiarato di conoscere un paio di giocatori gay della Premier League, e li ha invitati a fare coming out durante il mondiale in Qatar, dove l’omosessualità è ancora illegale, per trasmettere un forte messaggio di rispetto e inclusività. Ecco le parole dell’ex calciatore e ora presentatore BBC:

«Sarebbe grandioso se uno o due di loro (i giocatori omosessuali conosciuti da Lineker, ndr) si rivelasse durante il mondiale. So per certo che alcuni ci hanno pensato, ma ovviamente non spetta a me rivelare di chi si tratti. Forse temono il giudizio dei loro compagni di squadra, anche se probabilmente già lo sanno. I tifosi? I cori volgari ci sono già, e ci saranno sempre degli idioti sugli spalti. Anche se per me è facile parlare perché non sono in quella posizione».