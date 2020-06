Liga spagnola: il Real Madrid vince facile 3-1 contro l’Eibar

Le merengues inaugurano lo stadio Alfredo Di Stefano con un successo agevole contro l’Eibar; assente Luka Jovic per infortunio

Nel weekend è ricominciato il campionato anche in Spagna e il Real Madrid risponde al successo di ieri sera del Barcellona (0-4 sul Mallorca, ndr) con un comodo 3-1 sull’Eibar. Le merengues hanno ‘inaugurato’ lo stadio Alfredo Di Stefano, sede della squadra B, il Castilla, mentre sono iniziati i lavori di ammodernamento del Santiago Bernabeu.

Per il Real Madrid, in gol Kroos, Sergio Ramos e Marcelo mentre il possibile obiettivo di mercato del Milan, Luka Jovic non era presente in quanto ancora alle prese con un infortunio.