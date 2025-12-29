Licari e la decisione sul futuro di Nkunku: «Due gol fanno cambiare idea a Cardinale, anche perché quei 40 milioni…»

Licari parla così del futuro di Nkunku dopo i due gol contro il Verona. Una doppietta che fa cambiare le idee di Cardinale

Nella corsa Scudetto che vede Inter, Napoli e Milan protagoniste, sono i centravanti a dettare legge. Se Lautaro e Hojlund confermano le attese, la vera sorpresa dell’ultimo turno è Christopher Nkunku. Il giornalista Fabio Licari, sulle colonne della Gazzetta dello Sport, ha analizzato il momento magico del francese, autore di una doppietta decisiva contro il Verona che potrebbe aver cambiato il corso della stagione rossonera.

Fino a pochi giorni fa, il futuro di Nkunku appariva incerto: un solo gol in Coppa Italia e l’arrivo di Füllkrug sembravano averlo spinto ai margini. I due gol al Verona, invece, non solo consolidano il secondo posto, ma salvano un investimento pesante: «Possono cambiare il mercato di Cardinale, anche perché i quasi quaranta milioni spesi per il centravanti che non segnava mai sarebbero a rischio minusvalenza», osserva Licari.

Licari, la mossa di Allegri e il fattore spogliatoio

Oltre all’aspetto tecnico ed economico, Licari sottolinea la forza emotiva del gruppo rossonero, emersa in un momento chiave del match. La scelta di Massimiliano Allegri di affidare il rigore al francese è stata la scintilla: «Allegri designa rigorista Nkunku contro ogni logica, Modric e Pulisic che rassicurano il compagno prima del tiro, infine gli abbracci dopo la rete: c’è un gruppo, non un’ammucchiata di solisti».

Questi gesti, secondo il giornalista, dimostrano che il Milan non è solo un insieme di campioni, ma una squadra unita che lavora per il bene comune. In un campionato lungo e logorante, la coesione dello spogliatoio e il ritrovato feeling di Nkunku con il gol potrebbero essere gli ingredienti decisivi per dare la caccia all’Inter e sognare lo Scudetto fino alla fine.