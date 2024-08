Liberali ESULTA dopo la grande vittoria col Milan Futuro: «BUONA la prima!» – FOTO

Liberali ESULTA dopo la grande vittoria col Milan Futuro: «BUONA la prima!». La FOTO pubblicata dal rossonero

Tra i tanti talenti del Milan Futuro c’è anche Mattia Liberali che si è messo in mostra nella tournée americana e nell’esordio dei rossoneri nella Coppa Italia Serie C. Il centrocampista è andato subito a segno e rimarrà nella storia per essere il primo giocatore in gol della seconda squadra rossonera. Il messaggio pubblicato sui Instagram.

PAROLE – «Buona la prima!».