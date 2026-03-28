Liberali sul suo trasferimento: «Catanzaro, amore a prima vista. Il Milan un sogno incredibile»

Liberali, l’ex rossonero si racconta dal ritiro dell’Under 19 in Calabria tra il passato rossonero e il presente con la maglia del Catanzaro

In occasione degli impegni con l’Italia Under 19, l’ex talento del Milan Mattia Liberali è intervenuto in conferenza stampa presso la sede della LND in Calabria, toccando temi caldi legati alla sua crescita professionale e al legame speciale nato con la sua attuale piazza. Il fantasista non ha nascosto l’entusiasmo per l’avventura in giallorosso: «Con Catanzaro è stato amore a prima vista. L’anno scorso dopo aver giocato qui a Catanzaro ho detto che mi sarebbe piaciuto venire a giocare qui ed è successo». Un inserimento perfetto, confermato dal calore dell’ambiente: «Mi sono trovato bene fin dall’inizio con tifosi, staff, compagni. Anche ieri ho sentito il boato dei tifosi, un’emozione indescrivibile».

Liberali, il sogno Europeo e i ricordi rossoneri

Oltre al presente in club, l’obiettivo di Liberali è puntato con decisione sulla maglia azzurra e sulla possibilità di bissare il successo continentale: «Speriamo ovviamente di arrivare alla fase finale: il sogno è fare il bis Europeo, ma dobbiamo fare un passo alla volta». Un percorso di crescita iniziato nel settore giovanile del Milan, un’esperienza che l’attaccante ricorda con grande commozione e un pizzico di nostalgia: «Il Milan? Da piccolo non realizzi neanche più di tanto, ricordo che mio nonno era felicissimo. Poi te ne rendi conto col passare del tempo, è stato davvero incredibile».