L’ex rossonero Tiago Djalo espulso per rissa con Neymar – VIDEO

Tiago Djalo, forse già caduto nel dimenticatoio tra i tifosi del Milan, è stato scambiato con il Lille nell’affare Rafael Leao. Il club francese, che ha ricevuto grandi prestiti da Elliott, oggi ha battuto il PSG per uno a zero.

Nel finale di partita l’ex rossonero è stato espulso per una rissa scaturita con Neymar. Ecco il video:

😳 Tensions rose in the PSG tunnel between Neymar and Tiago Djalo…pic.twitter.com/FjGbqYllYZ

— The Sportsman (@TheSportsman) April 3, 2021