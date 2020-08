L’ex rossonero: «Milan, non farti scappare Thiago Silva»

Daniele Daino, ex difensore milanista, ha espresso il proprio parere sul possibile ritorno di Thiago Silva in maglia rossonera

Daniele Daino, ex difensore milanista, ha espresso il proprio parere sul possibile ritorno di Thiago Silva in maglia rossonera nella prossima stagione: «Thiago Silva è tra i cinque centrali più forti al mondo. Passano gli anni, ma questi giocatori si riescono a mantenere fisicamente competitivi. Hanno una qualità di vita da professionisti veri. Mi piacerebbe rivederlo con la maglia del Milan. Fossi nella società, ci penserei. Potrebbe aiutare come Ibrahimovic» ha dichiarato Daino nel corso di un’intervista per TMW Radio.