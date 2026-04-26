Lewandowski Milan, Giaccherini: «Giocatore straordinario ma non mi convince per l’età». Segui le ultimissime sui rossoneri

Per analizzare il momento di Milan e Juventus in vista del big match di sta sera, i colleghi di Tuttosport hanno intervistato Emanuele Giaccherini, ex centrocampista della Juve e della Nazionale, oggi commentatore di DAZN. Le sue parole, in particolare, sull’interesse dei due club per Robert Lewandowski in vista della prossima estate.

PAROLE – «Lewandowski non mi convince per età, pur essendo un giocatore straordinario: sta bene fisicamente, però contraddirebbe un po’ la strada presa soprattutto dalla Juve, che ha una rosa complessivamente giovane. Non so se tra la Juve e Dusan sia finita, ma negli ultimi due anni ha avuto troppi problemi, sia fisici che nei rapporti coi tifosi. Per me ha dato tutto, il solo fatto che non abbia ancora rinnovato un contratto che scade a giugno la dice lunga»