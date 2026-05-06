Lewandowski Milan, l’ipotesi non tramonta: l’agente in giro per l’Europa per incontrare i club interessati! Ecco cosa manca

Lewandowski Milan, l’ipotesi dell’attaccante polacco per rafforzare il reparto offensivo di Allegri non tramonta in casa Diavolo. Ecco cosa serve

Il futuro di Robert Lewandowski è sempre più incerto. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Barcellona ha presentato una nuova proposta di rinnovo al giocatore polacco, ma l’offerta economica è al ribasso rispetto ai suoi attuali 20 milioni di euro annui. Il contratto di Lewandowski con i catalani scadrà al termine di questa stagione, e l’attaccante sembra orientato a rifiutare anche questa ultima proposta del club.

Proposte dall’Arabia Saudita e MLS

In questi giorni, Pini Zahavi, l’agente israeliano di Lewandowski, è in Europa per incontrare diversi club interessati a ingaggiare l’attaccante. L’interesse non manca: ci sono offerte dalla MLS e dall’Arabia Saudita, pronte a mettere sul piatto cifre importanti per l’ex Bayern Monaco. Tuttavia, il futuro del polacco potrebbe passare anche per l’Italia.

Milan e Juventus in attesa

Anche Milan e Juventus si sono fatte avanti per Lewandowski, ma entrambe, proprio come per Goretzka, devono prima ottenere la qualificazione alla Champions League per poi valutare una possibile offerta. Il polacco è un nome che stuzzica i top club italiani, ma per poter avanzare una proposta concreta, le due squadre dovranno attendere gli sviluppi stagionali e le decisioni relative agli obiettivi europei.

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