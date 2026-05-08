Lewandowski divide il Milan in due: Tare e Allegri approvano, Furlani e Moncada rifiutano

L’incontro con Pini Zahavi accende il mercato rossonero, ma le alte pretese economiche e l’età dell’attaccante creano una spaccatura nel club

Calciomercato Milan news: l’ultimo incontro tra il Milan e il potente agente Pini Zahavi non ha riguardato soltanto il futuro di David Alaba, il difensore proposto come colpo a parametro zero in uscita dal Real Madrid. Il piatto forte della discussione è stato Robert Lewandowski, il fuoriclasse del Barcellona che da mesi viene accostato ai colori rossoneri. In via Aldo Rossi la ricerca di un grande centravanti per la prossima stagione resta la priorità assoluta, ma l’operazione polacca si scontra con una realtà economica complessa: «il polacco chiede 8 milioni di euro di ingaggio, troppi per le casse del club di via Aldo Rossi dove comunque non c’è unità di intenti sul suo nome».

Oltre ai costi, il vero ostacolo sembra essere la mancanza di una visione comune all’interno della società. Come spiegato questa mattina dal Corriere dello Sport, il dibattito interno si sta facendo sempre più serrato. Mentre il tecnico e l’area sportiva spingono per l’arrivo di un campione d’esperienza internazionale, la componente societaria dedicata ai conti e allo scouting preferirebbe percorrere sentieri differenti, legati a profili con maggiore prospettiva e costi di gestione più contenuti per il futuro del Diavolo.

Esperienza o gioventù? Il dilemma per l’attacco di Allegri

Le posizioni all’interno del quartier generale milanista sono nette e contrapposte: «Max Allegri e Igli Tare sono convinti che Lewandowski sia l’uomo giusto per l’attacco del Milan della prossima stagione, mentre Giorgio Furlani e Geoffrey Moncada sarebbero per un investimento più giovane rispetto al 38enne di Varsavia». Da una parte c’è chi vede nel polacco il terminale perfetto per il gioco dell’allenatore livornese e un leader istantaneo; dall’altra, chi teme che puntare su un calciatore di quell’età possa compromettere la sostenibilità del progetto. Questa divergenza promette di infiammare le prossime settimane di trattative in casa rossonera.