L’estate rossonera all’insegna delle amichevoli all’estero

Anche quest’anno la squadra rossonera si prepara a vivere un tour estivo intenso. Le diverse sfide a carattere internazionale rappresenteranno anche questa volta l’occasione per testare nuovi schemi tattici e valutare le performance della squadra nella fase di precampionato.

Senza considerare che i tifosi attendono con trepidazione che il team guidato da Allegri possa ripartire con il piede giusto, dopo un Campionato che non le ha riservato grandi occasioni sulla scena europea.

Scopriamo insieme i match che la vedranno protagonista!

Le sfide in Asia contro Arsenal e Liverpool

La deludente stagione appena conclusa ha spinto sin da subito il neo allenatore, Massimiliano Allegri, ad evidenziare il suo intento di riportare la squadra ai vecchi fasti. Egli lo fa, in primis, anticipando il ritrovo dei giocatori e proiettandosi immediatamente verso le interessanti sfide che la coinvolgeranno nei mesi più caldi dell’anno.

Il Milan il 23 luglio volerà oltreoceano e per la prima volta giocherà a Singapore, nel National Stadium. L’avversario è l’Arsenal e la partita rientra nel programma del Singapore Festival Football, torneo estivo che vede anche la partecipazione del Newcastle United.

La prima partita ufficiale della squadra in questo territorio diventa l’occasione per rafforzare il legame con esso e regala ai tifosi la visione di uno spettacolo dal sapore intercontinentale.

Seguirà poi la partita contro il Liverpool che si svolgerà il 26 luglio ad Hong Kong nell’innovativo Kai Tak Stadium. Anche in questo caso il match si inserisce nel torneo di football estivo e coincide anche con la presentazione di un progetto che vede la nascita della prima AC Milan Academy a Hong Kong.

La tournée rossonera prosegue fino all’Australia

Il mese di luglio si chiude con l’approdo della squadra il 31 luglio in Australia per la sfida contro il Perth Glory, uno dei club calcistici australiani più consolidati. Ci sarà spazio però anche per l’Europa, giacché il 9 agosto la squadra disputerà un incontro a Dublino, presso l’Alviva Stadium, contro il Leeds United.

La tappa irlandese chiude la cerchia di amichevoli, che aiuteranno i tifosi a sentire meno la mancanza delle partite di Campionato.

Questa serie di partite estive non ha solo valore tecnico, ma diventano materiale prezioso anche per le piattaforme e app di scommesse sul calcio, dove ogni azione in campopuò influenzare in tempo reale le quote. Allo stesso tempo, offrono un palcoscenico internazionale per rafforzare il legame tra il Milan e la sua fanbase globale. In precedenza, ad esempio, circa 56.000 spettatori avevano assistito a un’amichevole rossonera in Australia, dimostrando l’impatto e il calore che la squadra può generare perfino a migliaia di chilometri da Milano.

Resta da capire se già questa estate potremo scorgere nelle performance della squadra in campo uno spirito rinnovato, al punto da farci prospettare anche un grande Campionato.