Leoni, sfida di mercato tra Inter e Milan: la mossa di Ausilio. Per superare la concorrenza

Leoni sfida di mercato tra Inter e Milan: ecco come Piero Ausilio potrebbe vincere questo derby in fase di trattativa

Giovanni Leoni è diventato il primo obiettivo del calciomercato Inter in difesa. Nerazzurri che, come spiega Calciomercato.com, per battere la concorrenza di Juventus, Milan e Napoli sul giovanissimo centrale del Parma, ha da giocarsi la carta Chivu (suo allenatore quest’anno nel club ducale). Con Chivu il centrale classe 2006 ha trovato fiducia e minutaggio che gli hanno consentito di incidere e di contribuire all’obiettivo salvezza della squadra. Dopo una prima parte di stagione con poco spazio – solo sette presenze nelle prime 25 giornate – il centrale ha vissuto una svolta con l’arrivo del tecnico rumeno, che lo ha schierato titolare in nove delle ultime tredici gare. A soli 18 anni, Leoni si è rivelato uno degli elementi chiave nella corsa salvezza del club emiliano.

Proprio il rapporto con Chivu potrebbe rivelarsi decisivo per il suo futuro. L’Inter, ora guidata dall’ex difensore nerazzurro, sta valutando seriamente il suo profilo. Già la scorsa estate ci fu un tentativo da parte del club di Viale della Liberazione, con un’offerta da 3 milioni più il cartellino di Alessandro Fontanarosa. La Sampdoria, allora proprietaria del cartellino, rifiutò: la richiesta era di almeno 5-6 milioni e non vi fu intesa.

Oggi lo scenario è cambiato. Leoni è esploso e il suo valore di mercato è salito fino a quota 15-20 milioni. Il Parma vorrebbe trattenerlo almeno per un’altra stagione, ma l’Inter resta vigile, nonostante la concorrenza crescente. Anche il Milan ha mostrato interesse, con Massimiliano Allegri che – secondo quanto riportato da Calciomercato.com – sarebbe rimasto colpito dal talento e dalla maturità mostrata dal giovane difensore. L’asta potrebbe aprirsi nelle prossime settimane. L’Inter punta sul feeling tra Chivu e il ragazzo per anticipare le rivali e portare a Milano un prospetto destinato a diventare protagonista