Leoni Milan, interesse concreto dei rossoneri! Sostituirà uno tra Tomori e Thiaw.

Come riferito da calciomercato.com, il calciomercato Milan sta cercando di rinforzare il suo reparto difensivo, che dovrà affrontare le partenze certe di Tomori e Thiaw. Uno dei nomi che è stato menzionato come possibile rinforzo è Leoni del Parma. Il giocatore potrebbe essere una scelta interessante per il Milan, che cerca di trovare nuovi talenti per la difesa.

Leoni potrebbe portare una buona dose di esperienza e qualità alla squadra rossonera, e il Milan potrebbe valutarlo come possibile sostituto di Tomori e Thiaw. La società rossonera dovrà però essere rapida nelle trattative per assicurarsi il giocatore, che potrebbe essere interessato anche da altre squadre.