Leoni ancora nel mirino della Juventus? Le ultime sul giovane difensore accostato anche ad Inter e Milan

In un video pubblicato sul proprio canale You Tube, Fabiana Della Valle tiene aperta la pista che conduce a Leonardo Balerdi del Marsiglia. Il mercato Juventus lo ha messo in cima alla lista dei desideri. A volerlo fortemente è Igor Tudor. L’allenatore bianconero, però, potrebbe dovrebbe accontentarsi di quel giocatore, qualora la trattativa con i francesi non dovesse decollare. In tal senso spicca la candidatura di Giovanni Leoni, difensore del Parma già nel mirino di Madama e conteso anche dal Milan. Ecco le sue parole.

PAROLE – «Il primo nome della lista è sempre Balerdi del Marsiglia, che piace a Tudor, è la sua prima scelta. Al momento la Juve ha sondato, si è informata, ma il Marsiglia non ha aperto alla cessione perché non lo vuole vendere. Bisognerà tornare alla carica oppure trovare dei piani B, tra cui c’è anche Leoni che però mi sembra più indirizzato verso l’Inter. Pista ancora più difficile da percorrere»