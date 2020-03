Lentini compie 51 anni, il post sui social del Milan – FOTO

Gianluigi Lentini oggi compie 51 anni. L’ex attaccante, dopo essere cresciuto nel vivaio del Torino, ha militato nel Milan tra il 1992 e il 1996

Gianluigi Lentini oggi compie 51 anni. L’ex attaccante, dopo essere cresciuto nel vivaio del Torino, ha militato nel Milan tra il 1992 e il 1996. Fu proprio Silvio Berlusconi a volerlo portare in rossonero per rafforzare il reparto avanzato di Fabio Capello.

Il Milan ha voluto fare gli auguri al giocatore con un post sui social:

«#HBD to Gianluigi Lentin i as he turns 51 today

Buon compleanno! #SempreMilan»