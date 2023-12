Lenglet Milan, si può fare: ma serve quest’aiuto dal Barcellona ULTIME

Lenglet Milan, si può fare: ma serve quest’aiuto dal Barcellona. Le ULTIME sul difensore che piace per gennaio

Il mercato Milan lavora per portare a gennaio un nuovo difensore e risolvere la situazione legata agli infortuni.

Tra i nomi c’è quello di Lenglet, che come riportato da calciomercato.com, non è felice all’Aston Villa e vorrebbe cambiare squadra. Per far sì che l’operazione diventi concreta, servirà una grande mano da parte del Barcellona che dovrebbe coprire parte dell’ingaggio.