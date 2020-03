Jens Lehmann, ex portiere del Milan, sta provocando numerose polemiche sui social. Nei giorni scorsi il tedesco su Twitter aveva posto una domanda che aveva fatto storcere il naso a molti: «Il tasso di mortalità è inferiore rispetto agli anni precedenti in Europa, in base ai dati fino all’8 marzo 2020. Quindi aspettiamo fino alla fine di questa settimana per nuovi dati. E se causassimo più danni al benessere delle persone chiudendo tutto?».

Oggi Lehmann è tornato alla carica con un Tweet sulla stessa lunghezza d’onda: «E se stessimo causando più problemi al benessere delle persone chiudendo tutto quanto? È meglio stare a casa, in quarantena contro qualcosa che non abbiamo mai affrontato negli anni precedenti, perdendo però il lavoro o facendo smettere di esistere un’azienda? Ci saranno più persone che soffriranno per gli enormi problemi finanziari che seguiranno, piuttosto che a causa del virus? Chi può dirlo?».

Is it better staying home, being quarantined against sth we couldn’t measure in previous years, loosing the job now or the existence of a successful business? Will there be more people getting sick because of huge financial problems than through the virus?Who can answer that?

— Jens Lehmann (@jenslehmann) March 16, 2020