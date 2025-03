Legnago Milan Futuro 2-1: esordio con sconfitta per Oddo, ancora un KO per i rossoneri

Legnago Milan Futuro 2-1: i giovani rossoneri, nel giorno dell’esordio di Oddo come allenatore, cadono ancora. Il resoconto del match

Ancora una giornata amara per Milan Futuro. I rossoneri, nel giorno dell’esordio di Massimo Oddo, riescono nell’impresa al contrario di subire una rimonta in superiorità numerica. Il Milan perde a Legnago 2-1, dopo essere andato in vantaggio al 18° con Omoregbe, essere rimasto in vantaggio di un uomo al 43°. A fine primo tempo pareggia Diaby su colossale dormita di Vos.

Al 90′ la beffa: rigore per i padroni di casa trasformato da Bombagi.