Leggende del Milan con hobby insoliti: le sorprendenti passioni dietro le icone

L’eredità dell’AC Milan è costruita su giocatori leggendari che hanno regalato momenti indimenticabili in campo. Ma dietro i trofei, i gol e le iconiche maglie rossonere, molti di questi grandi del calcio hanno condotto vite interessanti lontano dal calcio. Dalle corse alle arti raffinate, i loro hobby rivelano un altro lato delle stelle che i fan ammirano. Ecco uno sguardo più da vicino a cinque leggende dell’AC Milan le cui passioni fuori dal campo potrebbero sorprenderti.

Andriy Shevchenko: Mosse strategiche al tavolo da poker

Conosciuto per le sue rifiniture cliniche e le sue corse potenti, Andriy Shevchenko è stato un attaccante dominante dell’AC Milan nei primi anni 2000. Fuori dal campo ha trovato una passione più tranquilla: il poker. Per lui non si tratta di gioco d’azzardo, ma di strategia, concentrazione e competizione.

Da quando si è ritirato, Shevchenko ha giocato più regolarmente, partecipando a eventi di poker di beneficenza e tornei online. Il suo stile, calcolato, paziente e composto, si adatta perfettamente al poker. Ha anche partecipato a eventi di braccialetti online usando il suo vero nome, dimostrando quanto prende sul serio il gioco. Per Shevchenko, il poker è meno una questione di fortuna e più di pensare a diverse mosse in anticipo, proprio come il modo in cui era solito superare i difensori con gelida precisione.

Daniele Massaro: Dai gol agli ingranaggi

Daniele Massaro, ricordato per il suo ruolo chiave in La vittoria del Milan nella Champions League del 1994, ha trovato una seconda vocazione nel motorsport. Dopo il calcio, Massaro diventa pilota di rally e partecipa a manifestazioni agonistiche come il Rally di Sanremo alla fine degli anni ’90.

Ha anche giocato a beach football per l’Italia e ha iniziato a giocare a golf, ma la sua incursione nel rally si è distinta di più. Non è stato un esperimento di breve durata: Massaro ha sinceramente abbracciato le corse. Gli stessi audaci istinti che lo hanno aiutato a segnare sotto pressione si sono tradotti nella concentrazione necessaria al volante.

Zvonimir Boban: Campi in terra battuta e partite ravvicinate

Zvonimir Boban, l’elegante centrocampista generale del Milan degli anni ’90, è noto anche per il suo amore per il tennis. Gioca regolarmente e condivide una forte amicizia con l’ex campione di Wimbledon Goran Ivanišević.

I rapporti suggeriscono addirittura che Boban abbia fatto installare un campo in terra battuta al coperto a casa, dimostrando quanto seriamente prenda questo sport. Per Boban, il tennis offre ritmo, acutezza mentale e routine, caratteristiche che gli sono state utili durante la sua carriera calcistica.

Clarence Seedorf: un amore per l’apprendimento e le lezioni

Clarence Seedorf, il unico giocatore a vincere la Champions League con tre club diversi, Milan compreso, è stato a lungo elogiato per la sua intelligenza. Ma molti non sanno che è anche profondamente coinvolto nel campo dell’istruzione. Dopo il calcio, Seedorf ha tenuto conferenze in università come Harvard e ha preso parte a dibattiti globali su sport e società.

Parla spesso di leadership, identità e sviluppo. Anche mentre giocava, ha conseguito una laurea in economia. L’approccio di Seedorf all’istruzione non è solo accademico, ma fa parte della sua visione di crescita permanente.

Nils Liedholm: il maestro multisport della vecchia scuola

Tornando indietro nella storia del Milan, l’icona svedese Nils Liedholm, sia giocatore che allenatore, si allenava in modi che erano molto in anticipo sui tempi. Noto per aver esplorato le discipline atletiche oltre il calcio, Liedholm ha praticato giavellotto, lancio del peso e salto in alto durante la sua carriera.

Non si trattava solo di allenamento incrociato per divertimento; Liedholm credeva che queste discipline costruissero coordinazione e forza che aiutavano sul campo di calcio. In un’epoca priva di scienza sportiva avanzata, stava già sperimentando come rimanere in condizioni ottimali.

Conclusione

Queste cinque leggende del Milan dimostrano che la grandezza non è solo ciò che accade durante i 90 minuti. I loro hobby, il poker, le gare di rally, il tennis, le lezioni accademiche e gli allenamenti incrociati atletici, mostrano lati diversi della loro spinta e curiosità. Per i fan, conoscere queste passioni aggiunge un nuovo livello alla loro eredità. I grandi rossoneri continuano a sfidarsi anche dopo il fischio finale.