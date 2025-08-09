Connect with us

News

Leeds Milan 0-1 LIVE: si ricomincia

News

Calciomercato Milan, ai dettagli l’arrivo di Athekame! Un ultimo ostacolo da superare prima della chiusura

News

Mercato Milan, sfuma definitivamente Darwin Nunez: accordo totale con l’Al Hilal. I dettagli

News

Donnarumma, guerra di nervi col PSG per l’ex Milan! Incredibile intrigo, le big d’Europa si muovono

News

Rinnovo Maignan, piovono conferme importantissime! Operazione disgelo in corso, Allegri e Tare gongolano

News

Leeds Milan 0-1 LIVE: si ricomincia

Milan news 24

Published

5 minuti ago

on

By

Milan

Leeds Milan: sintesi, cronaca, risultato del match amichevole in programma a Dublino alle 16.00 italiane

Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Leeds in amichevole

Leeds-Milan 0-1: sintesi

1′ – Si comincia

2′ – Gran possesso palla iniziale per il Leeds, pur senza concludere in porta

4′ – Bella iniziativa di Gnonto sulla sinistra, con il suo cross disinnescato dalla diagonale di Estupinan

6′ – Si fa vedere il Milan per la prima volta in avanti, senza creare pericoli

8′ – Prima grossa chance della partita a favore del Leeds: Gnonto lanciato in porta sceglie la via del pallonetto ma la sua conclusione è sgonfia e facile per Terracciano

9′ – Risponde subito il Milan: filtrante di Sala per Gimenez che a tu per tu con Perri scivola e calcia alto

10′ – Occasionissima Leeds: contropiede di Gnonto che serve Stach, il quale colpisce la traversa con il sinistro

13′ – Spazio per Okafor che si ritaglia un angolo per calciare ma il suo sinistro è largo

15′ – Primo quarto d’ora in cui gli inglesi si sono fatti preferire ma la gara è in sostanziale equilibrio

20′ – Corsa in avanti di Estupinan che va al tiro cross: nessuno riesce a deviare verso la porta

25′ – Dopo un inizio scoppiettante i ritmi si sono abbassati

31′ – GOL DEL MILAN! Ancora dalla sinistra triangolo Okafor-Estupinan-Chukwueze, cross basso che Magni devia sul destro di Gimenez: vantaggio rossonero

35′ – Il Leeds prova a rispondere ma il Milan si abbassa molto e copre gli spazi

39′ – Ancora Gimenez, stavolta di testa: palla alta

44′ – Leeds vicino al pareggio: sinistro di Piroe dal limite, Terracciano in due tempi evita il gol

45′ – Finisce il primo tempo

46′ – Fuori Musah, dentro Coubis

Migliore in campo Milan: PAGELLE

Leeds Milan 0-1: risultato e tabellino

31′ Gimenez

LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.

MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Max Allegri.

Related Topics:

Copyright 2024 © riproduzione riservata Milan News 24 – Registro Stampa Tribunale di Torino n. 48 del 07/09/2021 – Editore e proprietario: Sport Review s.r.l. – PI 11028660014 Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso a A.C.Milan S.p.A. Il marchio Milan è di esclusiva proprietà di A.C. Milan S.p.A.