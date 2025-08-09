News
Leeds Milan 0-1 LIVE: si ricomincia
Leeds Milan: sintesi, cronaca, risultato del match amichevole in programma a Dublino alle 16.00 italiane
Il Milan di Massimiliano Allegri, nuovo tecnico dei rossoneri affronta il Leeds in amichevole
Leeds-Milan 0-1: sintesi
1′ – Si comincia
2′ – Gran possesso palla iniziale per il Leeds, pur senza concludere in porta
4′ – Bella iniziativa di Gnonto sulla sinistra, con il suo cross disinnescato dalla diagonale di Estupinan
6′ – Si fa vedere il Milan per la prima volta in avanti, senza creare pericoli
8′ – Prima grossa chance della partita a favore del Leeds: Gnonto lanciato in porta sceglie la via del pallonetto ma la sua conclusione è sgonfia e facile per Terracciano
9′ – Risponde subito il Milan: filtrante di Sala per Gimenez che a tu per tu con Perri scivola e calcia alto
10′ – Occasionissima Leeds: contropiede di Gnonto che serve Stach, il quale colpisce la traversa con il sinistro
13′ – Spazio per Okafor che si ritaglia un angolo per calciare ma il suo sinistro è largo
15′ – Primo quarto d’ora in cui gli inglesi si sono fatti preferire ma la gara è in sostanziale equilibrio
20′ – Corsa in avanti di Estupinan che va al tiro cross: nessuno riesce a deviare verso la porta
25′ – Dopo un inizio scoppiettante i ritmi si sono abbassati
31′ – GOL DEL MILAN! Ancora dalla sinistra triangolo Okafor-Estupinan-Chukwueze, cross basso che Magni devia sul destro di Gimenez: vantaggio rossonero
35′ – Il Leeds prova a rispondere ma il Milan si abbassa molto e copre gli spazi
39′ – Ancora Gimenez, stavolta di testa: palla alta
44′ – Leeds vicino al pareggio: sinistro di Piroe dal limite, Terracciano in due tempi evita il gol
45′ – Finisce il primo tempo
46′ – Fuori Musah, dentro Coubis
Migliore in campo Milan: PAGELLE
Leeds Milan 0-1: risultato e tabellino
31′ Gimenez
LEEDS (4-3-3): Perri; Schmidt, Rodon, Struijk, Gudmundsson; Tanaka, Ampadu, Stach; Gnonto, Piroe, James. A disp.: Cairns, Darlow; Bijol, Byram; Gruev, Longstaff; Aaronson, Chadwick, Gray, Harrison, Nmecha, Ramazani. All.: Farke.
MILAN (4-3-3): Terracciano; Magni, Gabbia, Pavlovic, Estupinan; Musah, Jashari, Sala; Chukwueze, Gimenez, Okafor. A disp.: Torriani, Pittarella, Maignan, Ricci, Modric, Tomori, Terracciano F., Thiaw, Sia, Bartesaghi, Dutu, Coubis, Eletu, Saelemaekers, Torriani. All. Max Allegri.