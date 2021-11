Ledesma: «Scudetto? Il Milan è la squadra che sta meglio di tutte»

L’ex centrocampista della Lazio Cristian Ledesma ha indicato il Milan come principale favorita per la corsa allo Scudetto

Intervenuto ai microfoni di FootballNews24, l’ex centrocampista Cristian Ledesma ha parlato della corsa Scudetto in Serie A, indicando il Milan come principale candidata. Le sue parole.

«Dal mio punto di vista il Milan è la squadra che sta meglio di tutte, sia per il valore della rosa che per il lavoro che hanno fatto fin qui. Si vede che stanno costruendo qualcosa di importante, con tanta pazienza. Visto da fuori sembra stiano facendo anche un ottimo lavoro a livello economico, hanno impostato dei parametri ben precisi e li stanno rispettando. Il Milan può competere sino alla fine per lo Scudetto».