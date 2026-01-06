 Lecce Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk regalano tre punti
Lecce Roma 0-2: Ferguson e Dovbyk regalano tre punti a Gasperini. Il resoconto del match

Published

1 ora ago

on

By

Dovbyk

Lecce Roma 0-2: i giallorossi di Gasperini passano in trasferta grazie alle reti di Ferguson e Dovbyk. Il resoconto del match

La Roma di Claudio Ranieri non si ferma più. Nel posticipo della 19ª giornata, i giallorossi espugnano il “Via del Mare” di Lecce con un solido 2-0, riprendendosi il quarto posto solitario a quota 36 punti. Una prova di forza che manda un segnale chiaro alle concorrenti, Milan in testa, in vista della volata Champions di questo 2026.

Lecce Roma, il match: Ferguson e Dovbyk firmano il blitz

La gara si sblocca al 14′ grazie a un’intuizione del solito, immenso, Paulo Dybala. L’argentino semina il panico con un assolo dei suoi e serve a Evan Ferguson il pallone dell’1-0: l’attaccante calcia di destro trovando la complicità di un Falcone non impeccabile.

Dopo un gol annullato a Pisilli per fuorigioco e un brivido targato Pierotti per il Lecce, la Roma chiude i conti al 70′. Sugli sviluppi di un corner contestatissimo dai salentini, Artem Dovbyk trova la deviazione vincente sul tiro di Pisilli per il raddoppio definitivo. Unica nota storta della serata: l’infortunio muscolare dello stesso ucraino all’85’, che ha lasciato spazio all’esordio del giovane Romano.

