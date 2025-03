Lecce Milan, Sportiello pronto all’esordio in campionato: spunta il retroscena con Pioli, notizia da non credere

Condividi via email

Lecce Milan, Marco Sportiello è pronto all’esordio in campionato sabato pomeriggio contro i salentini: retroscena con Pioli

Come riferito dalla Gazzetta dello Sport, Marco Sportiello, secondo portiere del Milan, è pronto all’esordio in campionato sabato pomeriggio contro il Lecce di Giampaolo.

A Lecce l’esordio in campionato di Sportiello, il portiere senza social. Fu portato al Milan da Pioli. Per convincerlo gli bastò alzare il telefono: “Ti vorrei al Milan. Che fai, vieni?”. Sportiello, cresciuto col mito di Seba Rossi, non poté che accettare di buon grado.