Lecce Milan Primavera 0-0 LIVE: sintesi, tabellino, risultato e cronaca del match valido per la dodicesima giornata di campionato

Il Milan Primavera chiude il suo 2022 in trasferta sul campo del Lecce. I rossoneri cercano la seconda vittoria consecutiva per avvicinarsi alla zona play-off. Segui la cronaca della gara.

Lecce Milan Primavera 0-0 LIVE: cronaca del match

1‘ – Comincia la gara.

10‘ – Spinge molto il Milan in questi primi minuti di gara, ma ancora nessuna occasione.

18‘ – Il primo tiro verso lo specchio è del Lecce con Vulturar, tentativo da lontanissimo abbondantemente a lato.

19‘ – Grandissima occasione per il Milan. Va via Simic che si fa tutto il campo in progressione della sua area dopo aver recuperato palla. Arrivato al limite serve Alesi che da posizione laterale cerca il diagonale che sfiora il palo alla sinistra di Borbei.

30‘ – Grande azione manovrata del Lecce che arriva a sfondare sulla sinistra con Dorgu. Cross rasoterra per Burnete, anticipato in area piccola da un grande salvataggio di Bartesaghi.

31‘ – Altra grande occasione per il Lecce. Da calcio d’angolo la palla carambola sui piedi di Berisha che calcia al volo a botta sicura, grande riflesso di Nava.

Migliore in campo Milan: al termine del match

Lecce Milan Primavera 0-0: risultato e cronaca

MARCATORI:

LECCE (4-3-3): Borbei; Munoz, Pascalau, Hasic, Dorgu; Berisha, Vulturar, Samek; Corfitzen, Burnete, Salomaa. A disp.: Moccia, Leone, Russi, Abdellaoui, Ciucci, Minerva, Kausinis, Borgo, Milli, Carrozzo, Daka. All.: Coppitelli.

MILAN (4-2-3-1): Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bartesaghi; Gala, Pluvio, Stalmach; Scotti, Lazetic, Alesi. A disp.: Bartoccioni, Torriani; Casali, Nsiala, Paloschi; Eletu, Zeroli; Mangiameli, Martinazzi, Omoregbe, Sia. All.: Abate.

ARBITRO: Enrico Gigliotti

ASSISTENTI: Fabio Dell’Arciprete – Alessio Miccoli

AMMONITI: 28′ Lazetic