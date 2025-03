Lecce Milan, Giampaolo in emergenza: il suo miglior giocatore rischia di saltare questa sfida. Le ultimissime sui rossoneri

Al Via del Mare andrà in scena la sfida valevole per la 28ª giornata di Serie A tra il Lecce e il Milan. Mister Giampaolo potrebbe non avere a disposizione il suo miglior giocatore: Nikola Krstovic.

L’attaccante montenegrino, infatti, nella giornata di oggi ha svolto ancora allenamento personalizzato a causa di una forte contusione alla coscia destra. La sua presenza resta in dubbio.