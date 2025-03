Lecce Milan, Conceicao scioglie le riserve: vanno in panchina, non ci sono più dubbi

Lecce Milan, Conceicao ha deciso di mandare in panchina Leao e Theo Hernandez ma non saranno gli unici esclusi di peso della sfida

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, Sergio Conceicao, tecnico del Milan, ha sciolto le riserve in vista della sfida di domani pomeriggio sul campo del Lecce.

Il tecnico varerà un profondo turnover: in panchina andranno Leao e Theo Hernandez ma non solo. Anche Fofana, Joao Felix e Santiago Gimenez non partiranno tra i titolari. Esordio per Bondo, Bartesaghi a sinistra in difesa, Abraham di punta. Dietro l’inglese il terzetto Jimenez-Pulisic-Sottil.