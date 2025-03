Lecce Milan, Conceicao spiazza tutti! Giocano loro due, decisione già presa a Milanello

Condividi via email

Lecce Milan, Sergio Conceicao sorprende tutti in vista della sfida di sabato pomeriggio: pronti dal primo minuto Terracciano e Camarda

Importante rivelazione fatta da Repubblica in casa Milan in vista della sfida di sabato pomeriggio alle 18 contro il Lecce.

Conceiçao da qui in avanti darà più spazio ai giovani (Camarda) e a gente affamata come Terracciano. Per la prima volta Conceiçao avrà una settimana senza partite verso la sfida di sabato a Lecce, dove potrebbero esserci delle sorprese di formazione.