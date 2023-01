Lecce Milan, l’ex Colombo: «A livello personale è una sfida che mi pesa». Le parole dell’attaccante del Lecce ed ex rossonero

Lorenzo Colombo affronta il suo passato e, forse, il suo futuro. Come riportate dal Corriere dello Sport, ecco le sue parole in vista della sfida tra Lecce e Milan:

PAROLE – «A livello personale questa partita mi pesa e ci tengo a far bene come in tutte le altre. Ho saputo affrontare le difficoltà dei primi mesi, ho conosciuto l’ambiente e quando mi è diventato più familiare c’è stata questa svolta. Quanto è stato importante Baroni? Il mister ha sempre creduto in me. E’ una fortuna trovare persone come lui nel mondo del calcio»