Colombo, sfida al Milan con sguardo sul futuro: potrebbe tornare

Lorenzo Colombo sfida il Milan in un match di nostalgia e sguardo sul futuro. L’attaccante classe 2002 potrebbe tornare

Il Milan sfida oggi alle 18:00 il Lecce di Lorenzo Colombo. L’attaccante sfida quello che è stato il suo passato e che potrebbe essere il suo futuro. In rossonero ha fatto tutta la trafila del settore giovanile arrivando fino all’esordio e al gol in prima squadra nei preliminari di Europa League. Dopo le due esperienza in B con Cremonese e Spal, in Salento sta trovando la sua vera consacrazione.

Voluto fortemente in estate da Pantaleo Corvino, con lui in campo la squadra di Baroni non ha mai perso. In stagione sono finora 4 i gol realizzato dal bomber di Vimercate, unite anche a due assist. Numeri niente male per un ragazzo che deve ancora compiere i 21 anni. Al Milan lo osservano con attenzione, cominciando i primi ragionamenti in vista dell’estate. Il Lecce ha un diritto di riscatto a 2,5 milioni di euro, ma i rossoneri aggiungendo 500mila euro potrebbero mantenere la proprietà del cartellino.