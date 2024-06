Classifica aggiornata Serie A 2023/2024 FINALE: come cambia dopo il recupero Atalanta Fiorentina

Classifica aggiornata Serie A FINALE: come cambia dopo il recupero Atalanta Fiorentina. La lista aggiornata

La Fiorentina vince l’ultima partita della Serie A 2023/2024. Ecco la classifica finale del campionato dopo il recupero con tutti i verdetti definitivi. Niente Champions per la Roma e niente Conference League per il Torino: attesa per la terza squadra che salirà in Serie A.

Inter 94

Milan 75

Juventus 71

Atalanta 69

Bologna 68

Roma 63

Lazio 61

Fiorentina 60

Torino 53

Napoli 53

Genoa 49

Monza 45

Lecce 38

Verona 38

Udinese 37

Cagliari 36

Empoli 36

Frosinone 35

Sassuolo 29

Salernitana 17