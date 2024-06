Sesko Milan, messe a tacere le voci sull’attaccante? CAMBIA TUTTO: opzione non praticabile ULTIME

Sesko Milan, messe a tacere le voci sull’attaccante? CAMBIA TUTTO: la RIVELAZIONE dell’esperto di mercato

Importante aggiornamento per quanto riguarda l’obiettivo di calciomercato Milan, Sesko. L’attaccante del Lipsia entrato nei radar rossoneri da alcune settimane sembrerebbe essere indirizzato verso la Premier League. Inoltre, l’esperto Matteo Moretto ne ha parlato così al The Daily Briefing in relazione al Milan.

PAROLE – «Ho letto molte cose riguardo la punta del Lipsia Benjamin Sesko, e non credo che possa essere un’opzione praticabile per il Milan. Sicuro ci sono club di Premier League che stanno prestando molta attenzione a lui, ma è ancora troppo presto per dire in quale club andrà