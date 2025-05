Mercato Milan, Furlani e Ibrahimovic gongolano: cessione certa, non ci sono più dubbi

Mercato Milan, i rossoneri gongolano: il Galatasaray è pronto ad acquistare a titolo definitivo Alvaro Morata dopo il prestito dello scorso gennaio

Come riportato da calciomercato.com, Alvaro Morata ha concluso la sua esperienza nel calciomercato Milan con una stagione deludente, segnando solo 6 gol in 6 mesi. Il rapporto teso con l’allenatore Sergio Conceiçao e l’arrivo di Santi Gimenez hanno contribuito alla sua cessione in prestito al Galatasaray per 6 milioni di euro. In Turchia, Morata ha trovato una seconda giovinezza, segnando 5 gol in 10 partite di campionato e uno in Coppa di Turchia.

Tutto lascia pensare che il Galatasaray eserciterà l’opzione per il riscatto, considerando anche l’uscita di Victor Osimhen e l’infortunio di Mauro Icardi.