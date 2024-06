Verdetti Serie A 2023/2024, la stagione è UFFICIALMENTE conclusa: Milan secondo a + 4 sul terzo posto. Tutti i dettagli

Con il recupero tra Atalanta e Fiorentina è ufficialmente finita la Serie A 2023/2024 e sono stati definiti tutti i verdetti. A partire dal Milan che era già sicuro del secondo posto e che dopo la sconfitta della Dea mantiene un distacco di 4 punti dalla terza classificata ovvero la Juventus.

Oltre all’Inter che si è laureata campione d’Italia, in Champions League giocheranno anche i rossoneri, i bianconeri, il Bologna e l’Atalanta. Roma e Lazio si sono qualificate per l’Europa League mentre la Fiorentina per la Conference League. Retrocesse in Serie B la Salernitana, il Sassuolo e il Frosinone.