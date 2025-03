Lecce Milan, Conceicao non fa più sconti: chance per il nuovo acquisto?

Condividi via email

Lecce Milan, nel match di sabato al Via del Mare il tecnico portoghese potrebbe dare spazio ad uno dei nuovi arrivati che si è visto meno

Sabato 8 marzo alle ore 18:00 il Milan scenderà in campo contro il Lecce, al Via del Mare andrà in scena la 28esima giornata del campionato di Serie A.

Stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, mister Conceicao vorrebbe dare spazio a chi dimostra fame e voglia, anche a discapito di quelli che fino ad ora sono stati i titolarissimi. Potrebbe esserci quindi una chance per Riccardo Sottil.