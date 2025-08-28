Lecce Milan, Allegri prepara la mossa a sorpresa! Lui accanto a Santiago Gimenez? Dipende tutto da... Ultimissime

Lecce Milan, Massimiliano Allegri potrebbe preparare la mossa a sorpresa: Saelemaekers accanto a Santiago Gimenez?

La situazione in casa Milan si fa sempre più complessa, con l’incertezza che aleggia sul ruolo di Christian Pulisic per la prossima cruciale partita contro il Lecce. Le notizie che filtrano dagli ambienti rossoneri, confermate anche dalla prestigiosa Gazzetta.it, parlano di un Pulisic non al 100%. Un problema alla caviglia sta tormentando l’esterno americano, mettendo in forte dubbio la sua presenza dal primo minuto. Questa situazione, se dovesse concretizzarsi, costringerebbe il neo-allenatore Massimiliano Allegri a rivedere i suoi piani tattici, in una fase della stagione dove ogni punto è fondamentale per il Milan.

L’assenza di un giocatore del calibro di Pulisic, una delle pedine più importanti dell’organico, apre a diverse soluzioni e a un vero e proprio rebus tattico per Allegri. La scelta non è semplice e il neo-direttore sportivo, Igli Tare, sta monitorando da vicino l’evoluzione della situazione. Le opzioni per la sostituzione non mancano, ma ognuna presenta pro e contro.

La soluzione più probabile, secondo le indiscrezioni raccolte da Gazzetta.it, vedrebbe l’impiego di Alexis Saelemaekers nel ruolo di seconda punta. Il belga, noto per la sua duttilità e per la sua capacità di sacrificarsi, potrebbe agire in supporto del centravanti, che dovrebbe essere Gimenez. Questa scelta garantirebbe al Milan una maggiore copertura e una dinamicità offensiva che, seppur diversa da quella garantita da Pulisic, potrebbe mettere in difficoltà la difesa del Lecce. La partnership tra Saelemaekers e Gimenez è una delle possibilità su cui Allegri sta lavorando in allenamento.

Un’alternativa, giudicata però meno probabile, vedrebbe Ruben Loftus-Cheek avanzare la sua posizione per agire come supporto a Gimenez. Il centrocampista inglese, pur essendo un gigante a centrocampo per forza fisica e visione di gioco, non ha le caratteristiche di un attaccante puro. Tuttavia, la sua potenza e la sua capacità di inserimento potrebbero renderlo un’arma a sorpresa, difficile da marcare per i difensori avversari. Una scelta audace, che Allegri potrebbe riservare come carta a sorpresa a partita in corso.

La decisione finale spetta ad Allegri, che dovrà valutare attentamente i rischi legati all’utilizzo di Pulisic, per evitare di aggravare la sua condizione fisica. L’obiettivo del Milan, e del suo nuovo organigramma con Tare direttore sportivo e Allegri in panchina, è quello di non rischiare il giocatore e, allo stesso tempo, di trovare la quadra tattica per conquistare i tre punti. La partita contro il Lecce non è solo un match, ma un test cruciale per il nuovo corso rossonero. L’occhio vigile di Igli Tare e la mente strategica di Massimiliano Allegri sono già al lavoro per trovare la soluzione migliore. In questo contesto, il ruolo di Pulisic rimane l’incognita più grande, un vero e proprio enigma che solo il fischio d’inizio potrà svelare.