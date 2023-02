Lecce, Corvino: «Stagione anomala, il Milan campione è in crisi». Le dichiarazioni del direttore sportivo dei salentini

Pantaleo Corvino, ds del Lecce, ha rilasciato qualche dichiarazione in conferenza stampa. Le sue parole sulla stagione in corso.

«La sessione invernale, inutile negarlo, è la più complicata: in 30 giorni bisogna riparare per continuare a far bene nel campionato di A che si sta dimostrando ricco di insidie. Basti pensare che il Milan campione d’Italia è in crisi, l’Udinese non ha vinto per dieci gare di fila. Quindici punti in 15 partite da matricola nella prima parte di stagione: c’era tanto scetticismo attorno a noi. Un punto a partita in media: aspettative sicuramente al di là di ciò che si pronosticava. Oggi, a fine mercato, abbiamo 20 punti in 20 gare: la nostra media è rimasta intatta. I numeri parlano chiaro: abbiamo un esterno che ha fatto già sei gol e due prime punte che, in totale, ne hanno segnati sette. Fossero giocatori di altre squadre, si avrebbe una risonanza differente.»