Lecce, Colombo: «Devo mettere ancora più carattere rispetto al match contro il Milan». Le parole del giocatore di proprietà rossonera

Lorenzo Colombo, attaccante di proprietà del Milan in prestito al Lecce, ha rilasciato delle dichiarazioni a DAZN poco prima della sfida con il Verona.

Ecco le sue parole: «Oggi è una nuova partita e questo Lecce deve mettere in campo ancora più carattere di quello messo contro il Milan. La consapevolezza è che, per arrivare dove voglio, c’è ancora tanto da migliorare e devo lavorare tantissimo. Vivo ogni settimana come una possibilità per conoscere meglio me stesso»