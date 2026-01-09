Leao Milan, numeri da record a San Siro sotto la guida di Allegri. Segui le ultimissime sui rossoneri

Il nuovo corso del Milan targato 2025/26 sta trovando il suo trascinatore assoluto tra le mura amiche. Secondo i dati ufficiali riportati da Opta, Rafael Leão, l’esterno portoghese dalla classe cristallina e dalla velocità fulminante, ha stabilito un primato straordinario in Serie A. L’attaccante lusitano ha infatti messo a segno ben cinque gol nelle ultime cinque presenze casalinghe, confermando come il prato di San Siro sia diventato il suo giardino personale.

Un rendimento da top player europeo

Dallo scorso ottobre a oggi, nessun giocatore nel massimo campionato italiano ha fatto meglio del numero 10 dei rossoneri. Solo Moise Kean, centravanti fisico e reattivo in forza alla Fiorentina, è riuscito a tenere il passo del talento del Diavolo con lo stesso numero di reti nello stesso periodo. Questo dato evidenzia la crescita realizzativa di Rafael Leão, che sotto la nuova gestione tecnica sta trovando una concretezza sotto porta mai vista prima.

L’effetto di Massimiliano Allegri e Igli Tare

Questa esplosione di rendimento non è casuale, ma è il frutto di un nuovo equilibrio tattico. Massimiliano Allegri, allenatore esperto e plurititolato che ha fatto del pragmatismo e della gestione dei campioni il suo marchio di fabbrica, ha saputo isolare il portoghese nell’uno contro uno, mettendolo nelle condizioni ideali per colpire. Il tecnico livornese sta lavorando molto sulla continuità del giocatore, trasformandolo in un finalizzatore spietato.

Parallelamente, il lavoro di Igli Tare, nuovo Direttore Sportivo del Milan celebre per la sua competenza tecnica e la capacità di gestire profili di alto livello, è stato fondamentale per blindare l’ambiente. Il dirigente albanese ha costruito attorno a Leão una squadra capace di supportarne le fiammate, garantendo al Diavolo quella solidità necessaria per permettere ai suoi diamanti di brillare.

Prospettive per il futuro dei rossoneri

Con un Rafael Leão in questo stato di grazia, i rossoneri possono guardare con ambizione alla vetta della classifica. La capacità del club di Via Aldo Rossi di trasformare il fattore campo in un vantaggio competitivo è merito della sinergia tra la visione di Tare e la mano tattica di Allegri. Se il portoghese manterrà questa media realizzativa, il Milan sarà senza dubbio il principale candidato per la lotta al titolo fino alla fine della stagione.