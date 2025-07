Leao via dal Milan? Arriva la smentita: la risposta esclude la cessione

Leao non andrà al Bayern Monaco in questo calciomercato estivo. Arrivano conferme direttamente dalla Germania

Il Presidente onorario del Bayern Monaco, Hoeness, a BR24 Sport ha risposto così alla domanda sull’accostamento di Rafael Leao: «Leao? No, no, no. Max Everl mi ha detto di aver avuto dei colloqui ma non sono stati fruttuosi».

Le voci di mercato che vedevano Rafael Leão, l’estroso esterno offensivo portoghese del Milan, nel mirino del Bayern Monaco sono state categoricamente smentite. A mettere fine a ogni speculazione è stato il presidente onorario del club bavarese, Uli Hoeneß, figura storica e influente del calcio tedesco. La sua dichiarazione chiude definitivamente le porte a un possibile trasferimento dell’attaccante in Germania.

Nonostante l’interesse del Bayern Monaco, e in particolare i tentativi del direttore sportivo Max Eberl – dirigente esperto che ha un passato come giocatore e manager nel calcio tedesco –, il Diavolo ha mantenuto una posizione ferma e irremovibile. Il club di Via Aldo Rossi non ha mostrato alcuna intenzione di privarsi del suo gioiello, considerato un pilastro fondamentale del progetto tecnico. Le trattative, seppur abbozzate, non hanno trovato alcun riscontro positivo da parte della dirigenza rossonera.

Leão: Incedibile per i Rossoneri, un Pilastro del Progetto

La decisione del Milan di trattenere Rafael Leão, uno dei talenti più brillanti del panorama calcistico europeo, sottolinea la volontà del club lombardo di costruire una squadra competitiva e di puntare sulla continuità. L’ex giocatore del Lille, con la sua velocità, i suoi dribbling e la sua capacità di creare superiorità numerica, è un elemento imprescindibile per l’undici di San Siro. La sua importanza non è solo tecnica, ma anche carismatica, essendo diventato uno dei leader della formazione.

Le smentite dal Bayern Monaco e la netta chiusura del Diavolo confermano che il futuro di Leão è ancora saldamente legato al club. I tifosi possono tirare un sospiro di sollievo: il loro campione continuerà a deliziarli con le sue giocate a San Siro. Questa notizia rafforza la strategia del Milan di blindare i propri top player e costruire una squadra solida e ambiziosa per le prossime stagioni. La permanenza del portoghese è un segnale forte lanciato dal club sul proprio percorso di crescita.