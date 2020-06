Stefano Pioli molto probabilmente darà ancora fiducia a Rafael Leao. Il portoghese non è riuscito ancora a rendere in base alle aspettative

Stefano Pioli molto probabilmente darà ancora fiducia a Rafael Leao. Il portoghese non è riuscito ancora a rendere in base alle aspettative di inizio stagione. La proprietà ha puntato fin da subito sul giocatore anche in prospettiva ipervalutazione sul mercato. Con Giampaolo e Pioli, in realtà, il lusitano non ha mai convinto più di tanto, fatta eccezioni per sporadici spezzoni di partita (si pensi al bellissimo gol contro la Fiorentina o all’intesa con Ibra).

Nelle prossime settimane si potrebbe arrivare davvero un punto cruciale del suo percorso di crescita che potrebbe portarlo anche ad andare in prestito.