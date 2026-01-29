Leao sbaglia, Allegri furioso: è successo durante Roma Milan! Avete visto la reazione del mister? – FOTO

Leao sbaglia per due volte nel giro di pochi minuti, la reazione di Massimiliano Allegri ha fatto il giro del web

Come di consueto su DAZN è uscito il ‘BordoCam’ della partita di cartello della giornata appena passata, questa volta doppio appuntamento con Juventus-Napoli e Roma-Milan.

Nella sfida andata in scena allo Stadio Olimpico un tema sono stati i colpi di tacco, colpi che hanno fatto infuriare mister Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano si è reso lui stesso protagonista di un colpo di tacco ben riuscito quando una palla uscita è passata dalle sue parti. Altrettanto bravo non è stato invece Rafael Leao.

Doppio errore di Rafael Leao, Allegri furioso verso la panchina

Nel corso del primo tempo, in cui il Milan ha vissuto quarantacinque minuti di estrema sofferenza, il numero 10 in due circostanze ha provato un colpo di tacco per servire un compagno e il risultato è sempre stato lo stesso: palla persa e ripartenza della squadra di Gian Piero Gasperini.

Gesti che fanno infuriare il mister, che al secondo errore si è girato verso la panchina urlando: “Oh, Pulisic, scaldati”. Un gesto istintivo che sottolinea però come non abbia gradito le giocate del portoghese, dal quale è lecito aspettarsi qualcosa in più.

Nessun caso ovviamente, solo un simpatico retroscena di una sfida ricca di grandi emozioni. Il tutto si è chiuso con un abbraccio al momento della sostituzione arrivata poi al 69′ quando il Milan era in vantaggio per 0-1 grazie alla rete di De Winter.