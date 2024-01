Leao svela il retroscena: «Accadde prima di andare allo Sporting, ricordo che mio padre..»

Rafael Leao, attaccante del Milan, è stato ospite nella trasmissione Che Tempo Che Fa: ha svelato questo retroscena

Il numero 10 del Milan Rafael Leao ospite di Fabio Fazio a Che Tempo Che Fa sul NOVE per presentare il suo nuovo libro ‘Smile’ e per analizzare questa stagione in rossonero ha svelato questo retroscena:

L’ANEDDOTO DEL PULMINO – «Mio papà non riusciva a portarmi a Benfica per l’allenamento e quindi la squadra ti passava a prendere con un pulmino. Io ero contentissimo per il primo giorno ma il pulmino non passava e non è passato per tutta la settimana. Poi quando sono andato allo Sporting è cambiata la mia vita».

L’INTERVISTA COMPLETA DI LEAO A CHE TEMPO CHE FA