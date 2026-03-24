Leao, Allegri sorride: sensazione crescente a Milanello, il tecnico è convinto che… Ultimissime

Leao, Massimiliano Allegri può sorridere: l’attaccante portoghese viaggia verso il recupero in vista della sfida contro il Napoli

La sosta per le Nazionali cade nel momento perfetto per il Milan di Massimiliano Allegri, che può ora concentrare tutte le energie sul recupero del suo giocatore più rappresentativo. Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, filtra un cauto ma crescente ottimismo sulle condizioni di Rafael Leao, costretto al forfait contro il Torino a causa di un riacutizzarsi del dolore all’adduttore destro.

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Il portoghese non ha risposto alla chiamata del CT Martinez per la tournée negli USA, rinunciando alle sfide contro Messico e Stati Uniti per restare a curarsi nel centro sportivo di Carnago.

Leao e il fattore riposo: Allegri lo vuole al 100% per Conte

L’obiettivo dello staff medico rossonero è chiaro: sfruttare queste due settimane di terapie e lavoro personalizzato per consegnare il numero 10 ad Allegri in vista del big-match contro il Napoli di Antonio Conte, in programma il prossimo 6 aprile (Lunedì di Pasqua).

Con la classifica che vede il Milan a -6 dall’Inter e il Napoli a una sola lunghezza di distanza dai rossoneri, la sfida del “Maradona” assume i contorni di un vero e proprio spareggio scudetto. Avere un Leao pienamente recuperato e non condizionato dal fastidio al pube che lo tormenta da dicembre sarà l’arma tattica fondamentale per tentare l’assalto alla capolista nerazzurra nel rush finale del 2026.