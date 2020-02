Leao, quella perla all’andata è un lontano ricordo – VIDEO

Nella partita d’andata contro la Fiorentina Rafael Leao fu una delle poche note positive della serata

Nella partita d’andata contro la Fiorentina Rafael Leao fu una delle poche note positive della serata. Il Milan rimediò una sconfitta pesante, alleggerita soltanto da una perla dell’attaccante arrivato in estate dal Lille. Il portoghese riuscì con un slalom a saltare mezza difesa viola per siglare il gol della bandiera.

Dopo alcuni mesi il giocatore sembra essersi perso per strada. Potenzialmente l’arrivo di Zlatan Ibrahimovic e la partenza di Piatek e Suso avrebbe dovuto agevolarlo. Tuttavia il lusitano non è riuscito ad imporsi ed è stato spodestato da Ante Rebic, autore di gran parte degli ultimi gol rossoneri. Di questo passo Leao potrebbe finire in prestito a partire già da giugno, in modo che il Milan non veda svalutarsi troppo il proprio gioiellino.