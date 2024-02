Leao zittisce le polemiche, Pedullà: «Ha spazzato via i moscerini con IL gol». Le dichiarazioni del giornalista

La grande rete di Leao con la conseguente esultanza per zittire le polemiche ha fatto scatenare i tifosi rossoneri e non solo. Anche il giornalista Alfredo Pedullà ha analizzato il gol del portoghese in Milan Atalanta attraverso il proprio account X.

PAROLE – «Leao ha spazzato via tutti i moscerini: non un gol, il GOL».