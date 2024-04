Leao Pioli, nasce il PATTO per questo finale di stagione: che cos’è e in cosa consiste

Leao Pioli, nasce il PATTO tra tecnico e 10 rossonero per questo finale di stagione: che cos’è e in cosa consiste

Il Milan si prepara a un intensissimo finale di stagione tra Serie A (lì dove c’è da blindare un secondo posto che porterebbe tanti soldi utili per il mercato e non solo) e in Europa League (dove c’è da continuare a coltivare il sogno di conquistare un nuovo trofeo).

Secondo la Gazzetta dello Sport sarebbe nato tra Pioli, Leao e gli altri un patto per queste ultime settimane: l’obiettivo è superare il turno contro la Roma per tenere vive le speranze in Europa, cercare di battere l’Inter nel derby e preparare al gran finale.