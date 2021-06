Leao, per lui in arrivo un’offerta dalla Premier League, un’occasione oppure un tentativo che verrà rispedito al mittente. Vedremo

Leao, per lui in arrivo un’offerta dalla Premier League, un’occasione oppure un tentativo che verrà rispedito al mittente. Vedremo. Gazzetta dello sport di questa mattina parla proprio di una proposta al giocatore portoghese da parte dell’Inghilterra: “La Premier su Leao. Per il portoghese in arrivo un’offerta dall’Inghilterra”.

LA SITUAZIONE- “Una strada porta a Rafael Leao in Premier League- si legge a pag. 39- e il Milan aspetta di conoscere l’esatta rilevanza dell’offerta. Il colloquio di mercoledì sera fra Jorge Mendes, super agente che segue anche l’ex attaccante del Lilla, e Paolo Maldini con Ricky Massara ha portato ad un nuovo appuntamento, a breve”.