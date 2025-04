Leao, l’ex attaccante di Serie A punzecchia il numero 10 rossonero. Questo il suo intervento a TMW Radio

L’ex attaccante di Serie A, Sergio Pellissier, a TMW Radio ha detto la sua su Rafael Leao, belle parole e anche qualche appunto per il numero 10 del Milan.

LE DICHIARAZIONI – «Leao è veramente un genio per certe cose, ma a volte giochi in dieci. Quando sta bene fa la differenza, ma devi essere sempre disponibile anche quando non fai gol, come Lautaro Martinez all’Inter».