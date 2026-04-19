Leao, spunta il patto con Allegri: titolare a Verona, ecco cosa gli ha chiesto il tecnico

Leao, patto con Massimiliano Allegri: nonostante i fischi contro l’Udinese, Rafa partirà titolare oggi al Bentegodi

La trasferta di oggi contro l’Hellas Verona rappresenta un crocevia emotivo e tecnico per Rafael Leao. Solo otto giorni fa, il numero 10 abbandonava il campo contro l’Udinese sommerso dai fischi di San Siro, una contestazione senza precedenti per intensità nel suo percorso rossonero. Tuttavia, come sottolineato da Tuttosport, l’atteggiamento del portoghese in settimana a Milanello è radicalmente cambiato: meno esposizione mediatica, “nessun post su Instagram e pochissime stories”, segnali di una concentrazione ritrovata e di uno stile comunicativo sobrio.

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Leao e il peso della maglia: titolare con il rischio Juve

Nonostante il momento di crisi, Massimiliano Allegri non intende rinunciare al suo talento più cristallino. Nel 3-5-2 che scenderà in campo alle ore 15:00, Leao affiancherà ancora Pulisic, con il tecnico convinto che i fischi ricevuti siano serviti da stimolo.

Il fattore diffida : La prova di Rafa sarà condizionata anche dal fattore disciplinare. Il portoghese è infatti tra i cinque diffidati rossoneri — insieme a Modric, Saelemaekers, Athekame e Fofana — che rischiano di saltare il big match contro la Juventus in caso di ammonizione odierna.

: La prova di Rafa sarà condizionata anche dal fattore disciplinare. Il portoghese è infatti tra i cinque diffidati rossoneri — insieme a Modric, Saelemaekers, Athekame e Fofana — che rischiano di saltare il big match contro la in caso di ammonizione odierna. Numeri da invertire: Senza gol al Bentegodi in carriera e con le statistiche sui dribbling ai minimi storici, il classe ’99 si gioca oggi una fetta importante di credibilità davanti ai propri tifosi e alla dirigenza.