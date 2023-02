Leao svela un retroscena sul passato: «Sarei potuto finire in prigione, ecco perché». La storia della sua infanzia e le difficoltà

Durante la lunga intervista concessa a Noisey, Rafael Leao ha svelato un clamoroso retroscena sulla sua famiglia.

Ecco le sue parole: «Parlo della mia famiglia, del mio territorio, quello che ho passato, le persone importanti della mia vita che mi hanno portato fino a qua. Volevo raccontare la mia storia, come dicevo prima, quando ero un ragazzino e c’erano i miei amici che davanti a me facevano cose che io non potevo fare, cose che oggi sarei potuto in prigione. Doveva essere un cammino, e io ci ho giocato».

